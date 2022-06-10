Лучшего педагога допобразования выбрали в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». В итоге выиграл Кирилл Усманов, который преподает в Ленинском городском округе.

«В этом году конкурс проходил по семи номинациям. За звание лучшего боролись почти тысяча специалистов со всего региона. Победу одержал Кирилл Усманов, педагог дополнительного образования Центра детского творчества „Импульс“ из Ленинского городского округа», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, победитель регионального этапа теперь будет представлять Подмосковье на всероссийском конкурсе. Все участники, отметила Каклюгина, смогли успешно справиться с непростыми заданиями и прошли все испытания. Она выразила свои поздравления победителю конкурса и всем его призерам.

Сам конкурс проходит на территории Московской области с 1995 года. Организатором всех испытаний выступает Министерство образования Подмосковья.