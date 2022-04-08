Лучшего мастера по монтажу газового оборудования определили в Подмосковье

Финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WordSkills Russia) по компетенции «Монтаж и эксплуатация газового оборудования» прошел в Московской области.

С 4 по 7 апреля сильнейшие студенты профильных колледжей из Московской области, Москвы, Смоленской области, Пермского края и Республики Марий Эл соревновались за звание лучшего в стране. Впервые чемпионат принимали в подмосковном Щелкове.

«Профессия газовика никогда не теряет своей актуальности. В нашем регионе, как и по всей стране, реализуется президентский проект „Социальная газификация“. Качественные специалисты, профессионалы своего дела, всегда востребованы. Рад, что „Мособлгаз“ способствует подготовке профессиональных кадров», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» на официальном открытии соревнований.

Важная задача тех, кто соревнуются на чемпионате, — продемонстрировать свои навыки и выполнить задания, соблюдая все технические требования. Используя стартовый набор материалов, студенты монтировали наружный и внутренний газопроводы из трех видов труб, обслуживали газораспределительный пункт, искали утечку и устраняли аварию.

Каждый этап соревнования транслировался в прямом эфире. Эксперты-супервизоры оценивали качество выполнения заданий, соблюдение норм техники безопасности и соответствие технологии. Победитель определялся по более чем 300 критериям.

Первое место занял Андрей Лишутин из Москвы. Результат 897 баллов позволил ему обойти своих соперников и стать лучшим в своей компетенции. Серебряным призером стал представитель Московской области Кирилл Смирнов. Учащийся Щелковского колледжа набрал 716 баллов. Третье место и 706 итоговых баллов — у Максима Посыпкина из Смоленской области.