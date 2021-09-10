Лучшего директора России выберут в Подмосковье

Очный этап Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» состоится в Московской области. Он пройдет в регионе с 5 по 10 октября, рассказала зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Директорам школ со всей России предстоит продемонстрировать на конкурсе профессиональные качества и успешные модели работы.

«Мы рады принять их у себя в регионе», — подчеркнула Каклюгина.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 12 сентября. К борьбе за звание лучшего допустят директоров образовательных организаций со стажем работы более трех лет.

«30 финалистов заочного этапа будут проходить конкурсные испытания на двух региональных площадках: на базе Дома правительства Московской области и образовательного центра „Вершина“. Подготовка уже активно ведется», — добавила первый зампред регионального правительства.

Конкурс «Директор года России» проводит Минпросвещения РФ. Зарегистрироваться и подать заявку можно на сайте проекта.