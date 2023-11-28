Подмосковье 28 ноября 2023, 15:51 Лучшего дефектолога выбрали в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Муниципальный этап конкурса «Учитель-дефектолог года» прошел в Химках. Лучшей стала логопед из школы «Триумф» Лариса Кушнарева.

Конкурс прошел в школе «Лига первых». Участники продемонстрировали портфолио и видео занятий с детьми. Жюри оценивало коммуникативную культуру и методическое обоснование работы педагогов.

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Победительницей стала логопед из школы «Триумф» Лариса Кушнарева. В числе лидеров оказались также педагог гимназии № 9 Мария Мартынюк и логопед «Аэрокосмического музея» Ирина Шилыковкая.

«То мастерство и профессионализм, с которым они подходят к делу, вызывают восхищение. Работа с особыми детьми требует совершенно другого подхода. Поэтому очень важно не только подобрать правильную программу, но и заинтересовать ребенка. Я благодарю всех за такой важный и колоссальный труд», — отметил муниципальный депутат Александр Васильев.

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