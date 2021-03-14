Лучшее чучело Масленицы в Щелкове выбирали из 100 претенденток

Масленичные гулянья прошли в подмосковном Щелкове, в городском парке культуры и отдыха. Парковые аллеи украсили более 100 чучел, которые были подготовлены участниками специального конкурса. За звание победителя боролись Дуни-Дуняши, Алены-Маслены и Бабушки-Оладушки.

Программа мероприятия была весьма насыщенной: развлечения и забавы, залезание на масленичный столб, бои на мешках, игры и викторины для детей, хороводы, концертная программа. И, конечно, всех гостей праздника по традиции угощали блинами и чаем.

Детей и взрослых катали на хаски. Всех желающих пригласили испытать себя в столь необычных гонках. Причем для ездовых собак это такой же праздник.

«Это смысл их жизни. Это северная ездовая порода сибирской хаски. Они, в принципе, предназначены исключительно для спорта», — сказала хозяйка четвероногих Дарья Старостина.

Одна из жительниц Щелкова Диляра Нишанова рассказала, что ее семья впервые приняла участие в таком празднике.

«Мы сами мусульмане, и это не наш праздник. Но нам очень понравилось, мы очень рады! Блинчиками угостили — очень вкусно. С праздником!» — сказала девушка.

Глава комитета по культуре и туризму Щелкова Анастасия Кот отметила, что праздник стал особенным.

«Это первое массовое мероприятие, которое нам разрешено. Безусловно, мы ждали жителей, которые соскучились по мероприятиям. И около двух месяцев шла подготовка к данному празднику», — сообщила Кот.

Всего в масленичных гуляньях в Щелкове приняли участие более 10 тысяч жителей. Испекли около четырех тысяч блинов, подготовили 25 площадок для игр и развлечений. Апогеем праздника стало традиционное сжигание чучела.

В Московской области по случаю Масленицы прошло около 70 мероприятий. Ранее в Красногорске сожгли шестиметровое чучело, в Рузе гости праздника постреляли в тире, а в Подольске жителей угостили огромными блинами.