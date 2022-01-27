«Лучше хайп, чем фиаско». Воробьев рассказал о появлении пельменей в школах Подмосковья

В школах Подмосковья теперь каждую пятницу подают пельмени. Тема их наличия в школьном меню возникла не просто так, а после опросов детей и их родителей. Об этом в своем обращении рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Кто-то мне сказал, что это хайп, но лучше хайп, чем фиаско с этими пельменям. Мы спрашиваем родителей, как питаются наши дети. Во-первых, у всех здесь есть дети-школьники. Когда питаются хорошо, тема не возникает на кухне. Она возникает, когда есть какие-то проблемки», — сказал Воробьев.

Губернатор, обратившись к министру образования Илье Бронштейну, отметил, что проведение опросов среди учеников о том, как они питаются, было правильным решением.

«И в первом классе человек понимает, вкусно или невкусно, и в 11-м понимает», — отметил Воробьев.

Эту тему подняли не зря, поскольку дети получили то, что хотели, добавил губернатор.

«В чем был узелок, который мы развязали: если дети чего-то хотят и это что-то является нормой, почему это не дать? У нас каждую пятницу теперь есть пельмени. Это значит, и все другое, что хотят дети, является нормой, является востребованным и современным, они должны получать», — сказал он.