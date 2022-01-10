10 января 2022, 09:46
Ложковскую школу в Солнечногорске отремонтируют к концу лета 2022 года
Ложковскую школу в Солнечногорске ждет большой ремонт. Его запланировали провести к концу лета 2022 года, отметили в комитете по конкурентной политике Подмосковья.
Все работы планируют завершить до 28 августа. Школа, которую ждет капитальный ремонт, находится в деревне Ложки.
Здание получит новый облик по государственной программе «Образование Подмосковья». Деньги на обновление выделят из бюджетов региона и Солнечногорска.
Уже опубликовали закупку на проведение ремонта. Разместили ее в Единой информационной системе в сфере закупок.
Ранее стало известно, что вода в Солнечногорске станет чище. План работ для достижения цели наметили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.