Ложковскую школу в Солнечногорске отремонтируют к концу лета 2022 года

Ложковскую школу в Солнечногорске ждет большой ремонт. Его запланировали провести к концу лета 2022 года, отметили в комитете по конкурентной политике Подмосковья.

Все работы планируют завершить до 28 августа. Школа, которую ждет капитальный ремонт, находится в деревне Ложки.

Здание получит новый облик по государственной программе «Образование Подмосковья». Деньги на обновление выделят из бюджетов региона и Солнечногорска.

Уже опубликовали закупку на проведение ремонта. Разместили ее в Единой информационной системе в сфере закупок.

Ранее стало известно, что вода в Солнечногорске станет чище. План работ для достижения цели наметили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.