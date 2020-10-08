Louis Vuitton помог найти утерянный шедевр в Ногинске

Похищенный портрет «Женщина в шляпе» Огюста Эрбена обнаружили в запасниках музея Ногинска. Теперь компания Louis Vuitton хочет включить полотно в свою ежегодную художественную экспозицию.

Модный дом основал фонд, который периодически приобретает шедевры мирового искусства и использует их в своих коллекциях. Он же выпускает арт-каталоги и организует выставки. Следующая экспозиция будет посвящена русским коллекционерам Ивану Морозову и Сергею Щукину. Первый владел картиной Эрбена до тех пор, пока «Женщину в шляпе» не похитили.

Фонд Louis Vuitton обращался с просьбой предоставить экспонаты для выставки в Пушкинский Эрмитаж, Третьяковскую галерею и в Ногинский музейно-выставочный центр.

«Изображения двух наших работ войдут во всемирный каталог, где будет указано, что они хранятся в нашем музее», — пояснила директор подмосковного музея Ирина Баранова.

«Женщина в шляпе» с 1950-х годов хранилась в музейных запасниках и в музейную экспозицию не входила. В каталоге она числилась как работа неизвестного художника.

Огюст Эрбен — французский художник-кубист, несколько картин которого в 1909 году приобрел меценат и коллекционер Иван Абрамович Морозов. Полотна он купил в галерее Вильгельма Уде практически даром, всего за 300 франков. Сейчас стоимость портрета может исчисляться сотнями тысяч — на аукционе Sotheby’s цена за работы Эрбена колеблется от 300 до 800 тысяч долларов. Всего в России три его работы: две хранятся в Эрмитаже и одна, как выяснилась, в Ногинском музее. Как именно полотно здесь оказалось, пока остается загадкой.