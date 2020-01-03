Лотерейный билет с миллиардным выигрышем купили в Одинцове

Обладатель миллиардного выигрыша в новогодней лотерее купил билет в подмосковном селе Юдино Одинцовского городского округа в Московской области. Будущий миллиардер до сих пор не вышел на связь.

«Победитель до сих пор не вышел на связь, однако в „Столото“ надеются, что информация о месте покупки ускорит объявление миллиардера. Лотерейный киоск, где продали билет на миллиард, находится в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Московской области», — сообщили РИА «Новости» в «Столото».

Как сообщалось ранее, обладатель самого большого выигрыша в истории России после уплаты 13-процентного налога на доход физических лиц получит 870 миллионов рублей. Кроме него, по миллиону рублей выиграли 99 жителей России.

Имя победителя пока не известно, в «Столото» выразили надежду, что скоро победитель объявится и расскажет, как распорядится выигрышем. Ранее сообщалось, что победителем является житель Москвы.

Всего было разыграно 3 507 979 503 рубля, участвовали 28 801 695 билетов. Стоимость билетов составляла 100 рублей.