29 ноября 2023, 10:44
Лот за 41 миллион рублей стал самым дорогим за неделю на имущественных торгах Подмосковья
Комитет по конкурентной политике Московской области назвал стоимость самого дорогого лота на торгах за неделю. Им стало помещение на первом этаже многоквартирного дома в Реутове.
С 20 по 24 ноября самая высокая финальная цена зафиксирована на аукционе по продаже нежилого помещения под свободный вид деятельности в Реутове. Лот площадью почти 93 «квадрата» расположен на первом этаже многоэтажного жилого дома, в 300 метрах от станции метро «Новокосино». Начальная цена составляла 21 миллион рублей, но пять участников торгов увеличили ее в два раза. В итоге сумма достигла 41 миллиона рублей.
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