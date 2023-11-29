Подмосковье 29 ноября 2023, 10:44 Лот за 41 миллион рублей стал самым дорогим за неделю на имущественных торгах Подмосковья Комитет по конкурентной политике Московской области

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Комитет по конкурентной политике Московской области назвал стоимость самого дорогого лота на торгах за неделю. Им стало помещение на первом этаже многоквартирного дома в Реутове.

С 20 по 24 ноября самая высокая финальная цена зафиксирована на аукционе по продаже нежилого помещения под свободный вид деятельности в Реутове. Лот площадью почти 93 «квадрата» расположен на первом этаже многоэтажного жилого дома, в 300 метрах от станции метро «Новокосино». Начальная цена составляла 21 миллион рублей, но пять участников торгов увеличили ее в два раза. В итоге сумма достигла 41 миллиона рублей.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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