Лосиный питомник в Подмосковье начал поиски волонтеров для сбора корма в лесу

Лосиный питомник ищет волонтеров для сбора корма в лесу. Владелец этого места в городском округе Шаховская был одним из тех, кто спас лосиху, которая пять дней ползла по полю к людям после столкновения с машиной.

Этот питомник — лосиный санаторий с обедом и прогулками по расписанию. Владелец Алексей Седой так себя и называет — Отец Лосей. В лосином питомнике живут три взрослые особи и один лосенок. Недавно среди подопечных оказалась полуторагодовалая Бирюза.

«Мне ее передали с фермы. <…> Основная проблема — нехватка веса и не сформировавшаяся жировая прослойка, мышечная ткань. Большой риск, что она просто на улице замерзнет», — рассказал Седой.

За сутки взрослый лось съедает до 30 килограммов корма. Волонтеры должны будут искать зеленые ветки. Если древесина окажется сухой, подопечные откажутся ее есть.

«Мешок — на один прием пищи троим старшим, и плюс вязанка, которая привязана к мешку, — это на один раз поесть младшей», — объяснил владелец приюта.

Бирюзе тоже нужна помощь с едой. Она родилась ближе к осени и не успела набрать вес перед зимовкой. В дикой природе лосенку не выжить. Зоозащитники призывают не везти в питомник вязанки веток. Лучше найти Instagram-аккаунт владельца приюта и делать заготовки вместе с ним.

Возможно, в будущем Седой возьмет под опеку и сбитую лосиху. Ее сейчас готовят к операции в приюте «Бим — Хотеичи».

Сбитая на трассе лосиха пять дней прожила без помощи. У животного сильно травмирована нога: ампутировать ее нельзя, иначе зверь точно не выживет. Лосихе хватило сил, чтобы сползти с дороги поближе к деревне Бренево, где ее и нашли. В центре «Бим» взялись выхаживать пострадавшую.

«Ее состояние удалось стабилизировать. Дальше предстоит операция и послеоперационный и реабилитационный периоды. 3% на выживание», — сказал Седой.

У лосихи открытый перелом задней ноги и разрыв суставной сумки. Из-за тяжелого перелома сложно даже предположить, как ее можно спасти.