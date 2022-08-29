Лосино-Петровский округ получил 90 коров породы Джерси

В ООО «Спецсервисконсалт» из подмосковной деревни Мизиново, которая располагается в Лосино-Петровском городском округе, прибыло 90 голов крупного рогатого скота породы Джерси. Это одна из самых жирномолочных пород коров, из такого молока можно делать очень вкусные сыры, сливки и сметану.

«Сотрудники Сергиево-Посадского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям вместе с сотрудниками Отдела по надзору № 3 Управления госнадзора в области обращения с животными и ветконтроля поставили животных на карантин», — отметил первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Все необходимые карантинные мероприятия для коров будут проводиться прямо на месте. Их организуют сотрудники Щелковской ветеринарной станции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в регионе будут повышать эффективность сельского хозяйства, чтобы обеспечить потенциал роста для развития продукции. Аграриям в области предоставят поддержку.