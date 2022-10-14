Офис для решения коммунальных вопросов «Наш дом» открыли в Лосино-Петровском | 360°

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Офис для решения коммунальных вопросов «Наш дом» открыли в Лосино-Петровском

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Сделать решение жилищно-коммунальных вопросов проще и быстрее — основная задача сервисных компаний. В Лосино-Петровском заработал офис мультисервисного центра нового формата «Наш дом». Жители уже смогли оценить все его удобства.

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Офисы «Наш дом» нужны для того, чтобы наладить коммуникацию с жителями. Он соединяет в себе функции управления многоквартирными домами, ресурсоснабжения, аварийно-восстановительных работ и строительства.

«Идея соединить в одну УК и ресурсников и управление домами — правильная. Это позволяет перебрасывать силы, позволяет привлекать дополнительную технику без согласования межведомственного уровня», — отметил глава округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Офис «Наш дом» муниципального предприятия «КТВС» обслуживает 116 домов в городском округе. В обновленном помещении будут оказывать весь комплекс коммунальных услуг. Здесь работает электронная очередь, предусмотрена зона для детей.

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов назвал новый проект очень значимым для сферы ЖКХ Подмосковья. Это новый стандарт управления домами, который гарантирует качественное обслуживание и предоставление услуг.

Лосино-Петровский

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