Лосино-петровские добровольцы провели субботник в усадьбе Городище

Десятки добровольцев отправились на субботник в заброшенную усадьбу Городище. Они освободили от густой поросли бывшее ремесленное училище, вооружившись граблями и мешками. Теперь здание войдет в туристический маршрут.

«Замечательное, радостное настроение. Я рада, что сегодня Лосино-Петровский округ Подмосковья открывает новый туристический маршрут», — отметила жительница поселка Свердловский Елена Нестерова.

Здание не пощадили ни время, ни люди. По сути, от него остались только стены и подвалы. Построили ремесленное училище в 1910 году. В советские годы в нем располагалась школа, в которой учились чемпион мира по шахматам Борис Спасский и Герой Советского Союза Александр Дудкин.

«Есть надежда на спасение. Надеемся. У нас уже с администрацией в планах здесь проведение фестивалей, проведение праздников — даже на руинированном объекте это можно сделать», — подчеркнула председатель Совета ВООПиК МО Алла Громинова.

На помощь волонтерам пришли сотрудники городского хозяйства. Они не только предоставили технику для вывоза мусора, но и скосили траву и спилили деревья. Буквально через час работы стены ремесленного училища показали свою необыкновенную кладку.

«Во-первых, это объект культурного наследия. Он находится под охраной. С нашей стороны только лишь сделать так, что бы больше здание не разрушалось, чтобы здесь не происходили пожары. Скорее всего, мы добьемся того, чтобы это здание было законсервировано. Это позволит его сохранить. А потом уже развитие и реставрация», — рассказал глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Как заявил депутат Мособлдумы Марк Черемисов, здание включат в туристический маршрут Подмосковья. Жители Свердловского надеются, что ремесленное училище усадьбы Городище возродится или хотя бы силами неравнодушных людей будет поддерживаться и дальше.