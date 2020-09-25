Лошади, СПА и творческое пространство. Где отдохнуть в подмосковном Звенигороде во время коронавируса

Хорошо отдохнуть можно всегда — даже несмотря на коронавирус и закончившееся лето. Для этого даже не нужно покупать билеты за границу, достаточно приехать в подмосковный Звенигород.

Специально для тех, кто считает, что вместе с летом и отдых заканчивается. Для того, чтобы классно провести время в Звенигороде, понадобится пара масок, санитайзер — и никаких билетов, загранпаспортов и больших чемоданов.

Отдыхать начали чуть раньше — по пути заехали в Назарьево. Здесь, говорят, кони породистые. Большие и маленькие, карликовые. Жеребенок такой лошади размером с трехмесячного щенка, его можно легко на руках носить. Но в это время года мы видим уже взрослых лошадей, ростом около метра в холке.

С декоративными лошадками гости любят устраивать фотосессии — малыши очень легко поддаются дрессировке. Они вырастают ласковыми, податливыми и игривыми, как щенки.

Перед каждым выходом лошадей не только седлают, но и вычесывают, обрабатывают копыта и всячески ухаживают. Первое правило: новичкам не стоит бояться больших лошадей. Предназначенные для тренировок верховой езды животные чувствуют неуверенных всадников и подстраиваются под них. Корректирует процесс тренер-берейтор. Его лучше слушать всегда.

Чтобы сесть в седло, стремя нужно брать на широкую часть ступни, не под каблук. Уже находясь верхом, сесть нужно на внутреннюю часть бедра — здесь его называют шлюз. Маска на дистанции с тренером не нужна, но далеко убирать ее не стоит.

В конном клубе «Верона» у лошадей разве что докторской степени нет. Сотни наград, дипломов и «розеток» — так называются их медали. После поездки верхом отправляемся в Звенигород культурно просвещаться. В этот раз без музеев. Новый тренд у любителей искусства — творческое пространство. По сути — это галерея с возможностью здесь же творить самому.

«В нашем пространстве мы не только предлагаем туристам прийти, полюбоваться, посмотреть совершенно бесплатно, но также научиться чему-то, что умеем сами», — рассказала генеральный директор Галереи «Арт-звено» Лариса Казинцева.

Поднимаемся на второй этаж, чтобы убедиться в этом лично, и натыкаемся на танцы. Говорят, что арт-звено — это площадка, где искусство приобретает множество граней. В этот момент за стенкой создаются шедевры маслом — художником можно стать в любом возрасте, даже с нуля.

«Рисование — это практический навык. Вы приходите и именно нарабатываете. Мы просто помогаем понять цвет, понять, как устроен цвет, как устроена форма, как устроено построение, из чего это все состоит. Как работать с масляной краской акварельной, как работать с техникой штриха, например», — рассказала преподаватель Галереи «Арт-звено» Анастасия Кобытева.

Главное отличие арт-звена от художественной школы в том, что ты сам решаешь — что нарисовать, как, и когда начать.

Будете в Звенигороде — заезжайте в творческое пространство. Ну, а мы — в отель. Остановиться на ночь решили в комплексе Прованс. Стандартный номер на двоих в четырехзвездочной гостинице обойдется в 5300 рублей в будни, 6000 рублей в выходные. Заглянем еще в комнату премиум-сегмента — люкс на двоих обойдется в 5700 в будни и в 10 350 рублей в выходные.

Мы идем классическим маршрутом: бросили вещи и сразу в СПА. Здесь комментарии излишни: расслабляющий массаж повышает альфа-волны, разумнее всего просто отпустить ситуацию.

Для любителей экзотики есть волшебные веники с эффектом звуковой вибрации. Ну, а далее в программе — вода. Много воды. В стоимость проживания в любом номере входит бассейн, сауна и фитнес-зал. Бассейн действительно большой и достаточно глубокий. В будни здесь немного народа, отличное место для уединенного отдыха. Завтраки тоже включены в проживание, не зависимо от стоимости номера.

Адаптированная европейская кухня с лесной тематикой. Например, кальмар подается на еловых шишках и пахнет хвойным лесом. Это очень вкусно! Определенно, стоит ехать в Звенигород хотя бы за ним.