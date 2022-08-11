Лошадей со всей России и конные шоу покажут на фестивале в Черноголовке в августе

Национальный фестиваль молодых лошадей проведут с 16 по 21 августа в конно-спортивном комплексе Horseka в Черноголовке. На нем покажут свыше 700 лучших представителей спорта.

Такое мероприятие проведут в Подмосковье впервые, рассказали организаторы. Это важное событие для российского конного спорта и коннозаводства.

Зрители увидят свыше 700 лучших спортивных лошадей со всей страны, узнают больше о разных породах и увидят соревнования по конкуру и конные шоу. Вход для посетителей будет свободным на все мероприятия.

Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, где узнать обо всех интересных событиях Подмосковья онлайн.