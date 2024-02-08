Подмосковье 08 февраля 2024, 11:46 Лосей и косуль подкормили в лесах Рузы и Наро-Фоминска Комитет лесного хозяйства МО

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Подмосковные егеря продолжают подкармливать диких животных в лесах. Зимой им непросто добывать себе корм, поэтому на выручку приходят люди.

В Комлесхозе Подмосковья сообщили, что недавно подкормку лосей и косуль сделали егеря Наро-Фоминского лесничества и их коллеги из Рузы. Работа проводится и в других округах.

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Кормушки устанавливают в специально подготовленных местах и наполняют привычной для животных пищей — сеном и зерном. Подкладывают и очень полезную специальную соль, которая восполняет дефицит хлорида натрия и является источником микроэлементов.

Места прикорма диких животных располагаются далеко от туристических троп, чтобы люди не мешали и не пугали лесных обитателей, а животные не привыкали к человеку.

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