Подмосковье 12 января 2023, 21:04 Лор из Пушкино рассказал, как преодолеть зависимость от спреев для носа

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Заведующий лор-отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова Богдан Кулешов сообщил, что зависимость от сосудосуживающих препаратов, таких как капли и спреи для носа, распространена в мире. Медики называют ее медикаментозный ринит.

«Как только человек перестает использовать капли или спрей, его нос тут же закладывает. Иногда появляется сухость во рту, сон становится беспокойным, начинаются головные боли. Такое встречается и от таблеток, но крайне редко. В основном проблема возникает от беспрерывного использования средств от насморка. Я не рекомендую пациентам пользоваться деконгестантами (сосудосуживающими препаратами) более семи дней. Дальше начинается привыкание», — объяснил лор.

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По словам врача, причиной зависимости становится синдром рикошета. Если применять препарат слишком долго, то при его отмене заложенность носа снова возвращается. Но стоит потерпеть примерно сутки, и нос задышит. Чаще всего данному состоянию подвержены пациенты с анатомическими нарушениями, такими как искривление перегородки носа, истинный гипертрофический ринит, полипозный риносинусит, хронический риносинусит или аллергический ринит.

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«Многие спрашивают, а что будет, если пшикать в нос дальше? В первую очередь будет нанесен вред слизистой. Возможны носовые кровотечения, развитие хронических заболеваний носа и пазух. У некоторых пациентов учащается сердцебиение. Также есть исследования, в которых говорится о психической лабильности пациентов с медикаментозным ринитом», — подчеркнул врач.

Зависимость включает в себя и психологический, и физический фактор. Физический основан на том, что сосуды в полости носа начинают сокращаться только при попадании препарата, а психологический — в боязни заложенности носа, когда снова будет трудно дышать.

Избавиться от вредной привычки пациенту поможет переход на детскую концентрацию препарата. На этом этапе может появиться дискомфорт от того, что заложенность проходит не полностью. Колешов заверил, что это время нужно просто перетерпеть. Затем следует уменьшить и частоту приема, например, закапывать в нос только на ночь, чтобы потом вовсе от него отказаться.

Когда использование препарата удалось завершить, помогут интраназальные глюкокортикостероиды. Это такие же спреи, только с другим механизмом действия — они блокируют процессы воспаления в слизистой. Также можно промывать нос солевым раствором.

Врач добавил, что консультация у специалиста все равно необходима. Если не получится отказаться от деконгестантов, может понадобиться хирургическое лечение.

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