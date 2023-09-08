Подмосковье 08 сентября 2023, 23:46 «Лопасненским забегом» и концертом отпраздновали жители Чехова День города

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День города для жителей Чехова начался с церемонии зажжения вечного огня. Частица пламени, привезенная с Могилы Неизвестного Солдата, теперь будет постоянно гореть и в чеховском мемориале Славы.

«И сегодня, зажигая этот огонь, мы отдаем дань памяти всем нашим землякам, ктр защищали нашу землю. Ктр дали нам жизнь, ктр подарили нам возможность отмечать ДР нашего любимого города», — сообщил глава Чехова Григорий Артамонов.

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Затем улицы города буквально заполонили любители спорта. В забеге поучаствовали около четырех тысяч человек. Среди них были глава округа Григорой Артамонов и министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

Для легкоатлетов подготовили три трассы: на пять километров — для взрослых, на 300 и 600 метров — для детей и юниоров.

Шестиклассник Родион Алексеев за те три года, что занимается легкой атлетикой, уже не раз побеждал в своей возрастной категории. Однако выиграть в бокс-забеге, да еще и в День города ему удалось впервые.

А Денис Лебедев — экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов- дистанцию пробежал не «на результат», а за компанию — вместе со своими воспитанниками.

«В спорте же нужно преодолевать трудности. Если ребенок с детства вот такой, научится преодолевать трудности, ему в жизни будет гораздо легче, он будет всегда на шаг впереди», — сообщил Лебедев.

Удостоверениями «Гордость и Слава городского округа Чехов», грамотами и ценными подарками отметили лучших работников, волонтеров, спортсменов и предпринимателей. Их получили президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина и ветеран труда Лидия Тестоедова. Они стали почетными гражданами Чехова.

Праздничная концертная программа продолжалась до позднего вечера. Главной эстрадной звездой Дня города стал народный артист России Лев Лещенко.

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