17 июля 2023, 16:20
«Смотрите, чтобы у вас там London bridge не упал». Духин дал совет властям Британии
Зампред правительства Подмосковья Духин дал совет Лондону после расширения санкций
Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин, подпавший под санкции Великобритании, отреагировал на действия властей Соединенного Королевства. Он напомнил о процедуре оформления опекунства для воспитанников детдомов ДНР и ЛНР в семьях Московской области и подчеркнул, что даже пропаганда Украины не стала бы утверждать о том, что детей нужно было бросить под обстрелами ВСУ.
«Замороженные активы — их там у вас нет. Про депортацию украинских детей уже рассказывал — все дети, которые выехали из детских домов ДНР и ЛНР в семьи в Московскую область — не имели родителей», — написал Духин в своем аккаунте в Instagram*.
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Теперь, как подчеркнул зампред подмосковного правительства, эти дети живут в семьях опекунов, которые любят их и окружают заботой. Все процедуры провели с оформлением необходимых пакетов документов и с согласия детских домов, которые отвечают за детей, когда у них нет родителей.
«Думаю, даже украинская пропаганда не станет утверждать, что их нужно было оставить в опасности, под ударами украинской же артиллерии», — заметил он.
По словам Духина, в Лондоне он бывал много раз по работе и скучать по Великобритании не будет.
«Смотрите, чтобы у вас там London bridge не упал. Как в песенке», — заключил зампред правительства Подмосковья.
Помимо Духина, в санкционный список включили министра культуры России Ольгу Любимову, министра просвещения РФ Сергея Кравцова, детского омбудсмена Подмосковья Ксению Мишонову, советника главы ДНР по правам детей Элеонору Федоренко и ряд других россиян.
*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
Санкции
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