Подмосковье 17 июля 2023, 16:20 «Смотрите, чтобы у вас там London bridge не упал». Духин дал совет властям Британии Зампред правительства Подмосковья Духин дал совет Лондону после расширения санкций

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Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин, подпавший под санкции Великобритании, отреагировал на действия властей Соединенного Королевства. Он напомнил о процедуре оформления опекунства для воспитанников детдомов ДНР и ЛНР в семьях Московской области и подчеркнул, что даже пропаганда Украины не стала бы утверждать о том, что детей нужно было бросить под обстрелами ВСУ.

«Замороженные активы — их там у вас нет. Про депортацию украинских детей уже рассказывал — все дети, которые выехали из детских домов ДНР и ЛНР в семьи в Московскую область — не имели родителей», — написал Духин в своем аккаунте в Instagram*.

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Теперь, как подчеркнул зампред подмосковного правительства, эти дети живут в семьях опекунов, которые любят их и окружают заботой. Все процедуры провели с оформлением необходимых пакетов документов и с согласия детских домов, которые отвечают за детей, когда у них нет родителей.

«Думаю, даже украинская пропаганда не станет утверждать, что их нужно было оставить в опасности, под ударами украинской же артиллерии», — заметил он.

По словам Духина, в Лондоне он бывал много раз по работе и скучать по Великобритании не будет.

«Смотрите, чтобы у вас там London bridge не упал. Как в песенке», — заключил зампред правительства Подмосковья.

Помимо Духина, в санкционный список включили министра культуры России Ольгу Любимову, министра просвещения РФ Сергея Кравцова, детского омбудсмена Подмосковья Ксению Мишонову, советника главы ДНР по правам детей Элеонору Федоренко и ряд других россиян.

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