Патрульные ГИБДД спасли жителей загоревшегося дома в Подмосковье. Старший лейтенант полиции Дмитрий Будычев и старший лейтенант полиции Игорь Помыткин патрулировали в Щелково, когда увидели пожар. Один из героев рассказал «360» что именно случилось.

Он отметил, что ситуация произошла 31 октября, около 10 утра.

«Мы с напарником патрулировали на автомобиле, увидели дым в жилом секторе. Присмотревшись, поняли, что дым идет не от костра, а из окон первого этажа. Мы сразу подъехали во двор, увидели, что здание двухэтажное, и со второго этажа, над дымом, люди просят о помощи — пути эвакуации у них не было, так как дыма было много уже», — пояснил Дмитрий Будычев.

Патрульные спасли людей из горящего дома в Подмосковье. Видео Подробнее

Он рассказал, что решение пришло на ум сразу — чтобы люди не травмировались во время эвакуации, необходимо было подогнать под окна машину. Он отметил, что время шло на считанные минуты — люди могли задохнуться. Поэтому Дмитрий выбежал на дорогу и остановил «Газель», которая как раз подходила по габаритам.

«Водитель оказался молодец — сразу повел себя правильно, подъехал по моему требованию. После чего из одного окошка выпрыгнул мужчина, затем мы машину подкорректировали, чтобы из другого окна смог еще один мужчина спуститься. Мужчина такой интересный тоже — начал сперва имущество выбрасывать. Ему кричали, говорили, что имущество не стоит жизни и здоровья. А он все выбрасывал и выбрасывал. Потом там, видимо, припекло сильно, и он решил все-таки спрыгнуть. У него волосы обгорели сильно», — рассказал Дмитрий.

Старший лейтенант полиции отметил, что пострадавшие обязательно были бы, если бы не «Газель». Люди прыгали бы на землю и обязательно покалечились.

«После того, как все спрыгнули, зашли в помещение. На втором этаже вообще дышать невозможно было, но в правое крыло первого этажа еще можно было попасть. Начали обстукивать двери — звонков у них нет там. Проверяли квартиры — одна дверь была заперта, и я смотрю — там кто-то шевелится. Пришлось дверь сломать. Когда сломал, увидел, что там мужчина стоит пожилой в трусах, майке, и не понимает, что происходит — время 10 утра, наверное, еще спал. Я вывел его из дома», — пояснил сотрудник ГИБДД.

После этого он вместе с напарником пошли информировать остальных жильцов. Там люди сразу понимали, что происходит нечто опасное, и выбегали из дома.

Героический поступок сотрудников ГИБДД уже отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она назвала действия сотрудников «грамотными и самоотверженными». Благодаря их реакции, внимательности и бесстрашию все жители многоквартирного дома оказались спасены.