«Лолита» и другие отправляются на карантин. Библиотеки вновь работают в Подмосковье, но с особыми условиями

Библиотеки вновь начали работать в Московской области. И теперь на карантине придется побыть — книгам. Тем, которые возвращают читатели. Прежде чем литература вернется в книгопоток, она должна отлежаться в специальной карантинной зоне.

«Сданные книжки мы укладываем в коробки, обозначаем дату, когда они сданы и пишем дату возможной выдачи. Книги, сданные в понедельник, можно выдавать 8 июня, во вторник — 9, в среду — 10 и так далее», — объяснила сотрудница библиотеки в Дубне Ольга Аникина.

Всех посетителей останавливают в холле библиотеки. Здесь зона сдачи и выдачи книг. Библиотекари — в масках, перчатках и защитных экранах. Читателям без средств индивидуальной защиты вправе отказать в обслуживании. И всем измеряют температуру.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждые два часа у нас проветривания, протирание поверхностей, дезинфекция рук, 2 технологических перерыва, когда мы закрываемся на 15 минут и проводим влажную уборку», — рассказала директор библиотеки Левобережья в Дубне Елена Штранина.

Чтобы попасть сюда, нужно заранее записаться — по телефону, через сайт или соцсети. Также можно оставить заявку на книги. Заказ сформируют заранее и читателю останется только его забрать. Книжное меню — электронный каталог — есть на сайте.

Сотрудница библиотеки Виктория Закинян рассказывает — сейчас пик нагрузки на детский отдел. Разбирают пачками книги из летнего списка для чтения.

«Это всегда было большим событием летним. Помимо того, что дети и так много читают летом, у них появляется больше времени, но летние списки никто не отменял», — говорит сотрудница библиотеки Левобережья Виктория Закинян.

Источник фото: телеканал «360»

В этой библиотеке, наверное, больше всех ждали открытия. Еще в марте здесь установили новые стеллажи, но расставить книги не успели. И вот спустя два месяца работа по обновлению продолжилась.

«Часть коллектива направлена на то, чтобы заполнить новые яркие стеллажи книгами. Я надеюсь, что к 1 июля эта работа будет завершена и будут какие-то меры послабления, и читатели смогут свободно выбирать книги», — отметила директор библиотеки Левобережья в Дубне Елена Штранина.

Также здесь ждут, когда можно будет продолжить ремонт. До конца лета в библиотеке планируют обновить входную группу.