Подмосковье 15 сентября 2023, 09:48 Локомобиль XIX века подняли со дна водохранилища в Дубне

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Группа энтузиастов подняла со дна Иваньковского водохранилища локомобиль XIX века в Дубне. Такие установки создавали до изобретения двигателя внутреннего сгорания.

Поиски локомобиля на дне водоема начались еще в 80-е годы прошлого века, однако найти его и поднять не удавалось. С этим справились энтузиасты из Дубны.

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Локомобиль принадлежал одному из богатых помещиков Корчевского уезда, который был затоплен при строительстве канала. Как рассказал один из энтузиастов, расположение устройства было установлено весной прошлого года. А в этом году организовали спасательную экспедицию с целой флотилией в составе — туда отправились баркас, парусная яхта и катер. Опуститься под воду решил Анатолий Мыскин.

«Когда-то я занимался нырянием с задержкой дыхания, это мне помогло нырнуть, зацепить его цепями, обмотать, прицепить крюк и поднять лебедкой к катеру», — поделился он.

Локомобиль закрепили тросами и доставили в Дубну по воде. В будущем его планируют установить на одной из улиц города.

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