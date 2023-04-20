Подмосковье 20 апреля 2023, 12:20 Локальные очистные сооружения построят на Мякининском шоссе в Красногорске летом Минтранс Подмосковья

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Строительство локального очистного сооружения началось на Мякининском шоссе в Красногорске. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Новое сооружение будет выполнять функцию предварительной очистки сточных вод с поверхности автомобильной дороги.

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«Сейчас строители проводят разработку котлованов, устройство плит фундаментов для накопительных резервуаров. Учитывая ландшафт местности и достаточно большую площадь водосбора будет проведено устройство 11 накопительных резервуаров», — отметили в ведомстве.

Вместе с тем ведутся работы по переустройству инженерных сетей и укладке асфальта. Изменения затронут участок от М-9 «Балтия» до МКАД. Его общая протяженность составляет почти три километра. Работы планируют завершить во втором квартале 2023 года.

Реконструкция позволит расширить дорогу до четырех полос, а также обустроить пешеходные зоны. Таким образом, будет улучшена транспортная связь между Новорижским шоссе, деревней Мякинино и микрорайоном ЖК «Спутник».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к запуску МЦД-3 в Люберцах откроют безопасный ж/д переход. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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