facebook_pixel
    21 января 2021, 17:51

    Логотип «Сделано в Подмосковье» начали разрабатывать для товаров региона

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    На прилавках магазинов появятся продукты с логотипом «Сделано в Подмосковье». Новый товарный знак начали разрабатывать в регионе. Он будет зеленого цвета.
    Логотип «Сделано в Подмосковье» начали разрабатывать для товаров региона | Изображение 1

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. По его словам, новый логотип выделит товары Подмосковья среди остальных.

    Знак сформирует у потребителя установку „подмосковное — значит качественное“

    Сергей Воскресенский.

    Он отметил, что узнаваемый товарный знак — хороший способ поддержать производителей в отрасли сельского хозяйства. Логотип поможет привлекать инвестиции и защищать товары от подделок.

    «Думаю, что к фестивалю „Сыр! Пир! Мир!“, который проходит в Подмосковье летом и привлекает много туристов, мы проведем презентацию знака единой марки „Сделано в Подмосковье“», — добавил Воскресенский.

    Первые шаги на пути к разработке торгового знака «Сделано в Подмосковье» регион наметил в декабре прошлого года.