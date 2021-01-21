Логотип «Сделано в Подмосковье» начали разрабатывать для товаров региона

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. По его словам, новый логотип выделит товары Подмосковья среди остальных.

Знак сформирует у потребителя установку „подмосковное — значит качественное“ Сергей Воскресенский.

Он отметил, что узнаваемый товарный знак — хороший способ поддержать производителей в отрасли сельского хозяйства. Логотип поможет привлекать инвестиции и защищать товары от подделок.

«Думаю, что к фестивалю „Сыр! Пир! Мир!“, который проходит в Подмосковье летом и привлекает много туристов, мы проведем презентацию знака единой марки „Сделано в Подмосковье“», — добавил Воскресенский.

Первые шаги на пути к разработке торгового знака «Сделано в Подмосковье» регион наметил в декабре прошлого года.