Подмосковье 24 августа 2023, 16:00 Логопеды соццентра из Балашихи представили Подмосковье на Всероссийском форуме работников дошкольного образования Министерство социального развития Московской области

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Логопеды Балашихинского комплексного центра соцобслуживания и реабилитации поучаствовали во всероссийском форуме работников дошкольного образования «Ориентиры детства 4.0». Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.

Форум собрал тысячи специалистов и педагогов для мотивации, просвещения, развития и поддержки. Ведущие эксперты поделились опытом в области дошкольного образования.

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«Большой интерес вызвали секции о государственной политике, последних изменениях, особенностях и перспективах перехода на Федеральную образовательную программу дошкольного образования, новейших исследованиях в области педагогики и психологии и, конечно, успешный опыт коллег», — рассказали специалисты из Балашихи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев озвучил рейтинг образовательных учреждений региона на «Форуме педагогов». Четыре школы из Щелкова вошли в число лучших, еще 18 — попали в «зеленую зону».

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