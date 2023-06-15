15 июня 2023, 15:09
Логопед из Химок представит Подмосковье в финале конкурса «Учитель-дефектолог России»
Логопед из Химок Ирина Канесева представит Подмосковье в финале конкурса «Учитель-дефектолог России». Ранее она заняла 1-е место на муниципальном и региональном этапах.
Ирина Канесева работает учителем-логопедом высшей квалификационной категории в детском саду «Аистенок» при школе «Флагман». Ее профессиональный стаж — 12 лет. Воспитанники логопеда имеют высокий показатель диагностики речевого развития.
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Она состоит в международной междисциплинарной ассоциации миофункциональной терапии, региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», ассоциации педагогов дополнительного образования Московской области и муниципальной психолого-медико-педагогическая комиссии.
Для победы на муниципальном и региональном этапах конкурса ей предстояло создать профессиональное портфолио с роликом о своих занятиях, провести мастер-класс и собеседование.
«Это было волнительно, но благодаря поддержке учителей-логопедов города Химки и коллег из моего сада прошла все этапы и получила великолепный результат!» — рассказала Ирина.
Ранее она также становилась призером конкурсов «Педагог — дефектолог онлайн» и «Особый ребенок — общая забота».
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