Подмосковье 08 августа 2023, 10:21 Логопед Елена Скударнова из Лобни рассказала про влияние гаджетов на развитие речи у детей пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Логопед Лобненской детской городской поликлиники Елена Скударнова проконсультировала более 650 юных пациентов и их родителей с начала года. Она провела 450 занятий по развитию речи у детей. На первом этапе специалист советует начать с отказа от гаджетов.

Логопед помогает выявить и устранить речевые нарушения. Елена Скударнова занимается с детьми и подростками в возрасте до 18 лет. Чаще всего к специалисту обращаются с жалобами на задержку развития речи у детей, например, при неправильном произношении звуков. Также логопед работает с нарушениями письменной речи и чтения у школьников.

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Занятия проводятся в присутствии родителей по индивидуальной программе. В работе специалист использует современные пособия и научные материалы, а также ведет отчет выполненных заданий. Для развития речи логопед советует родителям заменить гаджеты и мультики на реальные игры.

«Использование гаджетов в раннем возрасте необходимо минимизировать, а иногда даже исключить, так как это сказывается на развитии мелкой моторики, навыках коммуникации со сверстниками и взрослыми и формировании речи», — рассказала логопед Лобненской детской городской поликлиники Елена Скударнова.

Она отметила, что чем раньше родитель обратится за помощью к врачу, тем будет легче исправить нарушения.

«Число детей, которые имеют проблемы с устной и письменной речью, с каждым годом растет. Экология, вредные привычки, недостаточность живого общения с родителями, безусловно, влияют на развитие ребенка. Красивая, правильная речь — залог успешного общения с окружающими, а значит — фундамент для высокого качества в жизни. Я помогаю детям построить его по кирпичикам», — поделилась Елена.

Получить консультацию логопеда можно в детской городской поликлинике по адресу: Лобня, улица Победы, дом № 6. Записаться на прием можно через педиатра.

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