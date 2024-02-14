Подмосковье 14 февраля 2024, 16:37 Логистический центр в Истре достроят в 2033 году Unsplash

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Компания «М.Марс» запустила проект по созданию распределительного центра в Истре. Ожидается, что его реализация позволит создать около 30 рабочих мест для жителей городского округа.

По словам заместителя председателя правительства и министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в рамках проекта компания планирует построить распределительный центр, состоящий из двух зданий общей площадью две и шесть тысяч квадратных метров.

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«Инвестиции в проект составят один миллиард рублей», — указала Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что компания получила земельный участок на льготных условиях — без проведения торгов. Строительство логистического центра планируют полностью завершить до конца 2033 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о запуске новых проектов по импортозамещению. Благодаря их реализации на территории Подмосковья появятся более 265 тысяч новых рабочих мест.

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