Логистический центр «Яндекс.Маркет» открылся в Подмосковье. Теперь доставка станет быстрее

Пользователи маркетплейса «Беру» смогут получать свои заказы гораздо быстрее, да и качество обслуживания изменится к лучшему. Все потому, что «Яндекс.Маркет» открыл новый логистический центр в Подмосковье.

Новый логистический центр «Яндекса» открылся в Подмосковье. Министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова и представители группы компаний «Яндекс» подписали соглашение о взаимодействии.

Источник фото: телеканал «360»

Директор маркетплейса «Беру» Владимир Перемотов, узнав об открытии центра, сразу решил отправить резюме.

«Предыдущее место работы было ближе на 20 километров, но этот проект мне больше интересен. Здесь я могу применить навыки с точки зрения уникального сервиса», — рассказал Владимир Перемотов, директор фулфилминг центра в Софьине.

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Уникальный сервис — это, в том числе, и приятная для потребителя упаковка. Не нужно бояться, заказывая товар через интернет, что получишь кота в мешке. За этот сегмент отвечают упаковщики. Например, Анна Карцева, как и остальные 200 жителей Подмосковья, устроившись в центр, значительно выиграла. Теперь девушка добирается до работы всего 30 минут, а дорога до прежнего места работы занимала два часа.

«Эти полтора часа утром и вечером дают больше радостных и приятных моментов побыть дома. Хочется побаловать родных выпечкой, сладким. Ну, вот сейчас с удовольствием, есть на это время и силы», — сказала Анна.

Источник фото: телеканал «360»

Отсюда каждый день отправляются заказы как минимум четырем тысячам клиентов сервиса «Беру». И это только 20% мощности, которые постоянно растут. Ведь и обычные потребители тоже получают свою выгоду.

«Увеличится скорость доставки до потребителей в Московской области, Москве, ближайших регионах. Главное — качество исполнения заказа, когда мы контролируем весь процесс, то гораздо меньше ошибок, так называемого пересорта товара», — отметил генеральный директор «Яндекса» Максим Гришаков.

Источник фото: телеканал «360»

Выгодно открытие логистического центра и для бизнеса. Во-первых, Подмосковье географически находится ближе всех к основному потребителю — к Москве. Во-вторых, областные дороги, хорды и развязки — гарант максимальной скорости доставки.

«У нас есть очень много готовых площадок с инфраструктурой — это наши индустриальные парки, особые экономические зоны. Это позволяет инвесторам очень быстро выйти на стройку. Если говорить просто о земельном участке, то с момента принятия решения до момента выхода на площадку проходит три года. Если использовать готовое — ближайшие полгода», — заявила Наталья Егорова, министр инвестиций и инноваций региона.

Источник фото: телеканал «360»

Это тот случай, когда от открытия логистического центра выигрывают все. С завтрашнего дня на сервисе начинается «черная пятница», а это море выгодных предложений.