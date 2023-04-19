Подмосковье 19 апреля 2023, 17:03 Логистический центр для хранения продуктов создаст 400 рабочих мест в Реутове Валентина Максимова

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Распределительный центр для хранения и обработки продуктов построят в Солнечногорске в деревне Радумля. Его площадь составит 16 тысяч квадратных метров. Там смогут получить работу 400 человек.

На объекте уже завершили земляные работы и начали бетонирование. Раньше на этом месте была стихийная свалка.

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Ежегодно комплекс будет распределять свыше 30 тысяч железнодорожных контейнеров. На складе будут хранить птицу, мясо, молочную продукцию и другие товары.

По словам руководителя проекта Назима Хасанова, комплекс оборудуют тоннелем быстрой заморозки.

«У нас там будет ноу-хау. Мы сделаем тоннель быстрой заморозки до -50 градусов Цельсия. Это для той продукции, которую можно хранить долго», — сказал он.

Товары со склада будут поставлять в страны СНГ, Юго-Восточной Азии и Китай. Строительство планируют завершить до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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