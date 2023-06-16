Подмосковье 16 июня 2023, 13:58 Логистический продуктовый центр принесет Люберцам 700 рабочих мест — Андрей Воробьев Воробьев: новый логистический центр в Люберцах создаст 700 рабочих мест

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор компании «ИмпортЛогистик» Владимир Спиридонов подписали соглашение о строительстве логистического комплекса для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в Люберцах. Договор заключили на полях Петербургского международного экономического форума.

«Все, что связано с переработкой, логистикой, хранением продуктов питания является стратегической задачей. Приятно, что к нам в Подмосковье приходит все больше компаний, которые хотят этим заниматься. Сегодня подписали соглашение с „ИмпортЛогистик“, по которому у нас в Люберцах к 2025 году появится новый логистический центр для хранения и переработки сельхозпродукции», — отметил Андрей Воробьев.

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Общий объем инвестиций в проект составит 5,7 миллиарда рублей. Объект позволит создать более 700 рабочих мест для жителей Подмосковья.

На территории комплекса будут оборудованы цеха по упаковке замороженных ягод и овощей, мясопереработке, нарезке сыра. Зона сухого склада будет предназначена для хранения муки, макаронных изделий, специй и круп, а также растительных масел, уксусов, овощных консервов, чая, кофе и кондитерских ингредиентов. В холодильных камерах на хранении будут находиться сыры, колбасы и молочная продукция, а в морозильных — птица, мясо, морепродукты, рыба, мороженое, торты и другие продукты.

«Одной из ключевых задач комплекса является создание общедоступной инфраструктуры хранения, логистики и реализации продукции для широкого круга сельхозпроизводителей. „ИмпортЛогистик“ планирует запуск масштабного проекта не только для развития сельского хозяйства своего региона, но и для всей страны в целом», — подчеркнул Владимир Спиридонов.

Он поблагодарил Андрея Воробьева за создание благоприятной среды ведения и развития бизнеса в Подмосковье, а также за содействие в реализации проекта.