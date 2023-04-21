Подмосковье 21 апреля 2023, 10:02 Логистический комплекс в Богородском округе создаст 200 новых рабочих мест Контейнерная площадка № 4 / ООО «ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ»

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Новый объекты построят в логистическом комплексе «Электроугли» в Богородском округе. Там смогут получить работу еще 200 человек.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, застройщик возведет контейнерную площадку площадью более 74 квадратных метров и железнодорожный парк протяженностью три километра. Там обустроят контейнерный терминал, парк погрузочной техники, склады и другие объекты.

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Проведенные работы позволят комплексу принимать до 30 поездов с товарами в сутки. В проект вложат три миллиарда рублей.

«Электроугли» — один из самых крупных логистических центров в стране. Туда прибывают грузы из Дальнего Востока, Сибири и Тихоокеанского региона.

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