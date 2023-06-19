19 июня 2023, 15:57
Логистический комплекс мебельной компании «Лазурит» создаст 250 рабочих мест в Раменском
Торговый дом «Лазурит» построит логистический комплекс на территории индустриального парка «Софьино» в Раменском округе. Проект принесет 250 рабочих мест Подмосковью.
«Запуск логистического комплекса запланирован на декабрь этого года. В проект компания вложит 1,4 миллиарда рублей, создав 250 новых рабочих мест для жителей округа», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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ТД «Лазурит» основан в 1992 году и занимается производством мебели для дома и офиса. Это крупная сеть, которая включает более 560 салонов в 170 городах России.
Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.
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