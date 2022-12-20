Подмосковье 20 декабря 2022, 20:20 Логистический комплекс достроили в Волоколамском округе при содействии властей

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В Волоколамском округе достроили здание логистического комплекса недалеко от села Язвище. Об этом рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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«В результате совместной работы профильных ведомств, администрации Волоколамского городского округа и застройщика в этом году было завершено строительство здания. Общая площадь нового объекта составляет порядка 15800 квадратных метров. В настоящее время часть складских помещений предоставляются в аренду», — сообщил Гордиенко.

Министр уточнил, что строительство комплекса было начато еще в 2015 году, были выполнены работы по возведению железобетонного каркаса, но в 2018 году работы были приостановлены. В 2019 году долгострой был включен в перечень объектов незавершенного строительства — в рамках мероприятий по выявлению и ликвидации недостроев, самостроев и аварийных зданий в Московской области. Позднее собственник принял решение о завершении строительства.

Владислав Гордиенко добавил, что всего на территории Волоколамского округа было выявлено 96 объектов незавершенного строительства, из них 31 — самовольный. Уже достроили, снесли или привели в соответствие 45 объектов — это 47% от общего количества.

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