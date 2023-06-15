Подмосковье 15 июня 2023, 11:34 Андрей Воробьев: логистический кластер с таможней и железнодорожной веткой построят в Солнечногорске

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и учредитель Группы компаний «Мультиколд» Малхаз Аллазов подписали соглашение о строительстве в Солнечногорске логистического центра. Договор заключен на полях ПМЭФ.

Кластер будет состоять из производственно-складских комплексов по хранению и обработке сельскохозяйственной продукции и других товаров. Здесь также построят таможенный терминал для развития экспортных и импортных поставок железнодорожным транспортом. Проект планируется реализовать совместно с РЖД.

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«Инвестор намерен построить в Солнечногорске не просто терминально-логистический комплекс, а целый кластер со своими складами, инфраструктурой, таможней, железнодорожной веткой. Продукция отсюда будет расходиться по всему Подмосковью, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья: в Китай, Индию, Иран, Юго-Восточную Азию — и обратно. Все это критически важно для бизнеса, для новых инвесторов. Плюс регион получит около тысячи рабочих мест», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Под строительство кластера выбрана площадка возле деревни Радумля в Солнечногорске. Проект будет реализован в три этапа.

«Проектную документацию мы закончим в этом году, а к активной фазе строительства приступим в следующем. Солнечногорск не случайно выбран для размещения кластера. Наша Группа компаний уже реализовала здесь два проекта оптово-распределительных складских комплексов. Общий объем хранения, обработки и перевалки составляет более 1,8 миллиона тонн в год», — рассказал учредитель ГК «Мультиколд» Малхаз Аллазов.