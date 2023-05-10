10 мая 2023, 15:00
Логистический кластер для сельхозпродуктов построят в Солнечногорске
Логистический кластер для транспортировки сельхозпродукции появится в Солнечногорске. Его построит компания «Мультикод» в территориальном управлении Пешковское.
На площадках кластера разместятся оптово-распределительные и производственно-складские комплексы. Там же откроют контейнерный терминал, в котором можно будет хранить до 10 тысяч железнодорожных контейнеров одновременно.
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«Для себя ставим задачу привлечь еще больше инвестиций в экономику округа и региона, создавать такие условия для бизнеса, чтобы при выборе локации для размещения наш городской округ был в приоритете», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
Проект будет реализован в три этапа к 2026 году. Он позволит увеличить экспортно-импортный грузооборот аграрной продукции с зарубежными странами.
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Солнечногорск
Сельское хозяйство
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