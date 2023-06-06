Подмосковье 06 июня 2023, 10:31 «Логичное продолжение карьеры». Олимпийская чемпионка Шишкина — о школе синхронного плавания в Лобне Олимпийская чемпионка Шишкина рассказала о школе синхронного плавания в Лобне

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Секция по синхронному плаванию появилась в Лобне в прошлом году, когда был объявлен набор в школу олимпийской чемпионки Аллы Шишкиной. Она завершила карьеру после игр в Токио и сегодня с удовольствием передает свой опыт юным спортсменкам.

«Школа — это как логичное продолжение моей спортивной карьеры. Тем более, что администрация Лобни пошла навстречу. Дети — это наше будущее, к тому же они всегда ко мне тянулись», — говорит Алла Шишкина.

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В школе занимаются дети с пяти лет. Здесь развивают общую физическую подготовку и координацию, учат плавать, прививают любовь к спорту. Два раза в неделю занятия ведет пятикратная чемпионка мира Вероника Калинина. Алла Шишкина проводит мастер-классы и спортивные сборы.

Сегодня в Лобне работают 18 бюджетных спортивных секций. Самые популярные — футбол, фехтование, баскетбол, скандинавская ходьба, художественная гимнастика, каратэ, дзюдо и хоккей. Теперь этот список дополнило синхронное плавание, которое с удовольствием выбирают дети и их родители.

Губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.