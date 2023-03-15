Подмосковье 15 марта 2023, 10:53 Лофт с магазином и точками питания откроется на переулке Металлургов в Ступине

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Лофт «Гастромаркет» с магазином и точками питания появится на переулке Металлургов в Ступине. Его построит компания «Консалт Девелопмент». В проект инвестируют 30 миллионов рублей.

Площадь здания составит 610 квадратных метров. Там появятся кафе и продовольственный магазин. Также в лофте будут проводить мероприятия, выставки и конференции. На территории обустроят зону отдыха с лавками и ночным освещением.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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