Подмосковье 04 августа 2023, 11:19 Лодочную станцию с прокатом катамаранов открыли в парке в Одинцове Министерство благоустройства Московской области

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В Центральном парке города Одинцово открылась лодочная станция. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Покататься на лодках и катамаранах можно в будни с 11:00 до 21:00, а в выходные — с 11:00 до 22:00.

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На настиле из лиственницы расположилась зона отдыха с шезлонгами, пуфами и зонтами. С середины августа на террасе откроется кафе.

На лодочной станции работают спасатели, которые прошли обучение и получили удостоверение.

Для многодетных семей, участников боевых действий, инвалидов, пенсионеров предоставляется скидка на услуги 30%. Семьи мобилизованных смогут бесплатно кататься 30 минут на любом плавательном судне.

Зимой лодочная станция преобразится в зону проката коньков с организованными безопасными спусками с пирса на лед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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