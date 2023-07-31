Подмосковье 31 июля 2023, 10:56 Лодочную станцию построили на пруду Баранка в Одинцове Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Благоустройство центральной площади началось в Одинцове. Там на пруду Баранка уже построили лодочную станцию, а вскоре оборудуют полноценную зону отдыха.

Площадь пирса и террасы новой лодочной станции составляет 246 квадратных метров. Рядом к середине августа откроют кафе и установят шезлонги, зонты и пуфы.

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Масштабное обновление центральной площади города планировали уже давно. Так, проект ее благоустройства в этом году представили на конкурсе по благоустройству территорий. Среди победителей этого года — 800 проектов. Три из них — из Подмосковья.

«Сразу три наших проекта из Егорьевска, Хотьково и Каширы победили на VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На этих территориях появятся новые современные места притяжения жителей и туристов, где можно будет проводить время, отдыхать, заниматься спортом. На все это мы получим в том числе финансирование от федерального правительства», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сейчас в Подмосковье уже реализованы 23 объекта, ранее победивших в конкурсе. В ближайшее время будут готовы еще четыре новых пространства: в Пущине, Кашире, Серпухове и Верее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии Центрального парка в Мытищах после благоустройства.

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