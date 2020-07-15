Лодочную переправу организовали для жителей подтопленных деревень Наро-Фоминска

Обильные осадки в Подмосковье оставили без автомобильного сообщения еще более 350 человек. На этот раз отрезанными оказались жители трех населенных пунктов Наро-Фоминска. Ливни затопили два участка дорог, но не добрались до жилых домов. Для людей организовали лодочную переправу.

Об этом «360» рассказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Произошло подтопление двух участков автомобильных дорог с подъемом уровня воды до 40 сантиметров на утро 15 июля. В результате отрезанными от возможности проезда на автомобильном транспорте оказались деревни Кобяково и Мальцево, а также СНТ «Руть» Роман Шамнэ.

Роман Шамнэ отметил, что в деревнях остались заперты 356 жителей и садоводов — они отказались от эвакуации. Стихия не представляет угрозы ни их имуществу, ни жизням и здоровью. Кроме того, в магазинах есть все необходимые продукты питания, вода, организовано медицинское обеспечение.

«Также имеется безопасный пешеходный обход места подтопления. Организованы дежурства спасателей и сотрудников администрации. Организована лодочная переправа», — отметил Роман Шамнэ.

Он подчеркнул, что по состоянию на 19:30 уровень воды значительно спал — с 40 до 20 сантиметров. По прогнозам, к утру 16 июля подтопление полностью исчезнет, а автомобильное сообщение — восстановится.

Сейчас на территории городского округа организован штаб по мониторингу и ликвидации подтоплений, которые произошли из-за обильных осадков, выпавших на регион 14–15 июля. Ситуацию контролируют дежурный центра губернатора Подмосковья, центр управления регионом, дежурные службы МЧС и администрации округа.