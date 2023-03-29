Подмосковье 29 марта 2023, 10:12 Лодочная переправа появилась в деревне Шебаршино под Можайском из-за подтопления дороги ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Спасатели из Подмосковья организовали лодочную переправу в деревне Шебаршино под Можайском. Там затопило дорогу после подъема уровня воды в реке Исконе.

Начальник пожарно-спасательной части Олег Рябцев рассказал, что уровень воды в реке поднялся из-за интенсивного таяния снега. В результате подтопило дорогу, которая проходит через село. До жилых домов вода не добралась, но деревню разделило на две части.

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«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно организовали лодочную переправу и теперь с одного конца Шебаршино в другой перевозят людей на гребной лодке. На подтопленном участке спасатели будут дежурить ежедневно до тех пор, пока вода не отступит», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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