14 февраля 2023, 10:20
Лобовое столкновение легковушки с фурой произошло на Ленинградском шоссе в Клину
Авария с участием легковой иномарки и фуры произошла на Ленинградском шоссе в Клину вечером 13 февраля. Двое пострадавших доставлены в городскую больницу.
ДТП случилось на 88-м километре Ленинградского шоссе. По словам очевидцев, белый Volkswagen Polo ехал с большой скоростью в сторону Твери. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу, где и врезался в торговую фуру магазина «Магнит».
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От удара легковой автомобиль разорвало. Кузов грузовика также сильно пострадал.
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Лобовое столкновение произошло рядом с пожарно-спасательной частью № 65, поэтому спасатели прибыли очень быстро. Вместе с ними на месте ДТП работали медики, сотрудники ГИБДД и полиция.
Двое пострадавших были доставлены на скорой помощи в Клинскую областную больницу. Водитель легкового автомобиля находился в тяжелом состоянии.
Клин
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