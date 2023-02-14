Подмосковье 14 февраля 2023, 10:20 Лобовое столкновение легковушки с фурой произошло на Ленинградском шоссе в Клину

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Авария с участием легковой иномарки и фуры произошла на Ленинградском шоссе в Клину вечером 13 февраля. Двое пострадавших доставлены в городскую больницу.

ДТП случилось на 88-м километре Ленинградского шоссе. По словам очевидцев, белый Volkswagen Polo ехал с большой скоростью в сторону Твери. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу, где и врезался в торговую фуру магазина «Магнит».

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От удара легковой автомобиль разорвало. Кузов грузовика также сильно пострадал.

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Лобовое столкновение произошло рядом с пожарно-спасательной частью № 65, поэтому спасатели прибыли очень быстро. Вместе с ними на месте ДТП работали медики, сотрудники ГИБДД и полиция.

Двое пострадавших были доставлены на скорой помощи в Клинскую областную больницу. Водитель легкового автомобиля находился в тяжелом состоянии.