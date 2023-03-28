Подмосковье 28 марта 2023, 09:43 Лобня выиграла 7 комплектов медалей на соревнованиях ЦФО по фитнес-аэробике Екатерина Дятловская, Ирина Беляева

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Чемпионат и первенство ЦФО по фитнес-аэробике прошли в Подольске. В них приняли участие три команды из Лобни, которые завоевали семь комплектов медалей.

Коллективы «Твистер», «Чайка» и «Акварель» выступили в дисциплинах «аэробика» и «степ-аэробика», рассказала главный тренер сборной Подмосковья Ирина Беляева.

«Дети справились с теми задачами, которые я перед ними ставила. Четыре человека из команды „Чайка“ выполнили норматив первого спортивного разряда, а все семь человек из команды „Твистер“ подтвердили первый разряд», — сказала она.

После успеха команды «Твистер» спортсменки планируют выполнить норматив кандидатов в мастера спорта. Впереди у них выступление на первенстве России, которое пройдет с 6 по 11 апреля в Москве, а затем — всероссийские соревнования в Лобне 13 мая.

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