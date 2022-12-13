Подмосковье 13 декабря 2022, 09:18 Лобня стала одним из лидеров Подмосковья по сбору отходов на площадках «Мегабак»

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Жители городского округа Лобня сдали в переработку 488 кубометров сухого мусора, который получит вторую жизнь после КПО. Округ занял второе место в Подмосковье по объему крупногабаритных отходов, отправленных в «Мегабак».

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«Экологическое направление — одно из приоритетных в работе нашей администрации. По проекту „Мегабак“ видим, что жители тоже поддерживают нас в этом стремлении. Будем развивать систему раздельного сбора мусора и дальше», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

В следующем году муниципалитет планирует установить дополнительные контейнеры для сбора сырья, которое можно направить на переработку.

Продолжается акция по сбору старых шин. Жители Подмосковья сдали уже 613 кубометров покрышек в «Мегабак».

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