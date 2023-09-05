05 сентября 2023, 11:20
Лобня победила в финале турнира по баскетболу за кубок губернатора
Финальный этап Кубка губернатора Московской области по баскетболу 3×3 состоялся 2 сентября. Лобню представляли две команды в категориях: юноши 2004-2007 годов рождения, а также мужчины 1989 года рождения и младше.
Команда мужчин дошла до четвертьфинала, а юношеская команда прошла в финал и стала победителем соревнований.
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В команду вошли: Никита Полянский, Глеб Майдан и Владимир Ландышев. Тренер команды — мастер спорта международного класса Александр Гусев.
При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Лобне большое внимание уделяется развитию спорта. Сегодня в округе работает 18 бюджетных спортивных секций.
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Спортсмены
Лобня
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