17 января 2024, 19:30
Лобненские школьники своими руками сшили подарки для бойцов СВО
В волонтерский центр «ЗОВ» для бойцов спецоперации передали посылки от лобненских школьников. В ближайшее время их отправят на фронтовую линию.
Поддержать бойцов, которые сейчас защищают страну в зоне СВО, решили школьники из Лобни. Учащиеся седьмых классов школы номер девять сшили защитникам повязки под стопу. Всего ребятам удалось подготовить 30 комплектов повязок.
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Помогали ребятам педагог-организатор Анна Федина и учитель технологии. Готовые изделия школьники передали в волонтерский центр «ЗОВ». В ближайшее повязки попадут в руки к защитникам.
Напомним, в Лобне функционирует центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он находится на улице Мирной, дом № 13, корпус 2. Работает центр ежедневно с 10 до 18 часов.
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