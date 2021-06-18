«Людям нужно то, что делает жизнь счастливее». Воробьев рассказал о работах по улучшению Подмосковья

У Московской области есть масштабные планы по развитию территории и улучшению качества жизни людей. В некоторых региону помогает Москва — например, столичный проект проведет метро в сторону Рижского направления.

Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в программе «Специальный гость» канала RTVI.

«Есть планы, туда, в сторону Рижского направления придет метро. Это проект Москвы, спасибо им за развитие этой территории. Я надеюсь, что это разгрузит. Туда пришли МЦД, наземный транспорт, с малым интервалом, комфортабельный», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что этот проект продолжат развивать и дальше. В ближайшие два года там появятся две большие ветки, которые свяжут Раменское с Зеленоградом, а Наро-Фоминск с другим краем Московской области. По словам Андрея Воробьева, большую роль играет скорость изменений, которые которые позволят людям жить комфортнее в Московской области.

Людям нужно то, что делает их жизнь счастливее: и скорости на дорогах, и качественное образование детям, и здравоохранение, безопасность и комфорт во дворе, платежка без ошибок, покошенная трава в парке. Весь вопрос в приоритете Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что сейчас в регионе не хватает школ и детских садов — их активно строят. Не хватает и наземного транспорта — чтобы исправить это, создаются две ветки МЦД и запускается ЦКАД. Кроме того, наблюдается большой запрос на хорды, которые сейчас строятся — Пироговка, Лыткарино.