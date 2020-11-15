Людям из пострадавших при пожаре в Красноармейске квартир дадут жилье на время ремонта

При пожаре в доме в Красноармейске пострадало несколько квартир. Одна выгорела, пять было затоплено при тушении. Всем людям предоставят временные квартиры на время, пока их собственное жилье будет ремонтироваться, сказал «360» глава городского округа Красноармейск Александр Федоров.

«Сейчас всем жителям предложено пройти в пункты временного размещения, которые администрация разместила в городском дворце культуры. Также происходит прием жителей, и пострадавшим за неимением жилого фонда будет предоставлен маневренный фонд, чтобы жители могли жить, пока управляющая компания совместно с муниципалитетом не произведет ремонт квартир, которые пострадали», — сказал Александр Федоров.

По его словам, пока жильцов пускают в квартиры, потому что пожарные еще не закончили свою работу. Нежилую часть здания сейчас тушат.

«Как только пожарные доложат, что пожар полностью затушен, управляющая компания подключит электричество — и тогда всех жителей пустят в свои квартиры», — сказал глава городского округа.

Он уточнил, что последних жильцов из загоревшейся части здания расселили год назад. Здание было законсервировано.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать жильцам пострадавшего дома всю посильную помощь. Он отметил, что главное — найти для них временное жилье.

Пожар охватил двухэтажный кирпичный дом в Заречном тупике городского округа Красноармейск вечером в субботу, 14 ноября.